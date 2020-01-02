Выборг начали украшать к Новому году

Украшения засияют огнями в середине декабря. Сейчас пока рабочие закрепляют светодиодные конструкции и продолжают монтажные работы.

В Выборгском районе началась подготовка к Новому году. На центральных улицах появились первые украшения, а на фонарных столбах – светодиодные фигуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Так, на улице Крепостной, Гагарина, Приморской, на проспекте Ленина и Московском, а также на набережной 40-летия ВЛКСМ уже появились гирлянды и светодиодные фигуры. В подготовке города к Новому году участвует и предприниматели малого и среднего бизнеса, предприятия и учреждения Выборга. Муниципальная администрация выписала предписания для торговых точек, чтобы они украсили внутренние помещения до 15 декабря, соблюдая нормы Правил благоустройства.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов на совещании совета депутатов озвучил места, где будет установлен главный символ Нового года – ель. Ею украсят Рыночную, Петровскую и Красную площади. Новогоднее дерево будет установлено в начале декабря. Кроме того, комитет по городскому хозяйству предложил поставить елку на территории Смоляного мыса и организовать открытие благоустроенной общественной территории с уклоном на Новый год.

Ранее Piter.TV сообщил, что депутаты Выборгского района обсудили муниципальный бюджет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти