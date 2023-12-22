Входная дверь загорелась в доме на набережной Фонтанки

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 18:47.

Вечером в воскресенье, 7 января, в Адмиралтейском районе Петербурга произошёл пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, в доме №191 на набережной реки Фонтанки загорелась входная дверь.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 18:47. Представители МЧС отметили, что горела входная дверь квартиры на втором этаже жилого здания. Пожар удалось потушить в 18:58.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали 10 спасателей и две спецмашины.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в ангаре на Дальневосточном удалось потушить за шесть часов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)