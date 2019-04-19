Ранее в интернете неоднократно появлялась информация, что вход на территорию хотят сделать платным.

Во вторник, 9 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что вход в Дворцовый парк Гатчины останется бесплатным для всех как минимум до конца этого года.

Ранее информацию о том, что территорию собираются сделать платной, неоднократно тиражировали в СМИ и других интернет-источниках. Глава комитета по сохранению культурного наследия региона и вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский обсудили решение и пришли к выводу, что территорию парка нужно оставить бесплатной для посещения. Кроме того, чиновники обговорили перспективы реставрационных работ в объектах музея-заповедника.

Отметим, что музей-заповедник "Гатчина" находится в ведении комитета по культуре Петербурге.

Фото: Piter.TV