Вход на "Горьковскую" ограничат из-за ремонта эскалатора

Режим работы наземного вестибюля станции метро "Горьковская" изменится из-за ремонта эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУПа.

Со среды, 10 января, изменится режим работы станции метро "Горьковская". Из-за капитального ремонта эскалатора будет ограничен вход в наземный вестибюль станции.

Уже завтра. 10 января, по рабочим дням с 08.10 до 09.50 пассажиров не будут пускать на станцию через наземный вход. А с 17.00 до 19.00 вход на станцию будет ограничен. Продолжаться ремонт будет до 9 марта.

Пресс-служба подземки просит пассажиров учитывать ограничения из-за ремонта и заранее планировать свои перемещения по городу.

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