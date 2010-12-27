Ночью в возрасте 93 лет умер ветеран "Спартака" Алексей Парамонов

В последнее время Олимпийский чемпион 1956 года сильно болел и последние дни провел в реанимации.

Сегодня ночью не стало Алексея Парамонова. Олимпийский чемпион 1956 года и бывший игрок "Спартака" скончался в Москве в возрасте 93 лет. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова близкого друга Михаила Захарова.

В конце июля Парамонова срочно госпитализировали. В больнице состояние здоровья спортсмена только ухудшалась. В субботу, 18 августа, его перевели в реанимацию, где он скончался спустя шесть дней.

В 1956 году Алексей Александрович в составе сборной СССР по футболу стал Олимпийским чемпионом. На клубном уровне большую часть карьеры он играл за "Спартак". В составе красно-белых Парамонов стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.

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Фото: Википедия / Дмитрий Садовников