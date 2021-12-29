Ветер, осадки и аномально низкое давление прогнозируются в Петербурге 17 февраля

Температура воздуха составит 0…+5 градусов.

В четверг, 17 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует теплый сектор активного североатлантического циклона "Иления" (также называют "Дадли"). Его стараниями в городе ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день столбики термометров в городе покажут +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 723 мм рт. ст., что существенно (на 36-38 единиц) ниже нормы. Синоптик добавил, что в XXI веке такого низкого давления в феврале в Петербурге еще не было.

В пятницу, 18 февраля, температура воздуха в городе немного понизится, дожди сменит мокрый снег, возможна гололедица.

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Фото: pexels.com