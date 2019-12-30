В четверг в Петербурге будут мороз и сильный ветер

Холодная и ветреная погода в Петербурге задержится всего на один день, после чего в городе снова потеплеет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
В четверг, 23 января, будет ветрено и морозно, на дорогах возможна гололедица, поэтому пешеходам и водителям нужно быть внимательнее на дорогах. В конце дня может пройти небольшой снег, в течение дня будет довольно сильный ветер, порывами до 15-17 м/с.
Днём будет от 0 до -1 градуса. В Ленобласти столбик термометра опустится до -4. Атмосферное давление окажется ниже нормы.
Синоптики предупредили жителей Ленобласти о сильном ветре в четверг.
Фото: pixabay
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