В четверг в Петербурге будут мороз и сильный ветер

В пятницу снова придёт потепление.

Холодная и ветреная погода в Петербурге задержится всего на один день, после чего в городе снова потеплеет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

В четверг, 23 января, будет ветрено и морозно, на дорогах возможна гололедица, поэтому пешеходам и водителям нужно быть внимательнее на дорогах. В конце дня может пройти небольшой снег, в течение дня будет довольно сильный ветер, порывами до 15-17 м/с.

Днём будет от 0 до -1 градуса. В Ленобласти столбик термометра опустится до -4. Атмосферное давление окажется ниже нормы.

Синоптики предупредили жителей Ленобласти о сильном ветре в четверг.

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