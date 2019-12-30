Вестибюли станций метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект" ограничили на вход

Об этом стало известно в 21.40.

Несколько центральных станций метро в Северной столице ограничили на вход. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена в своем Telegram-канале.

Речь идет об "Адмиралтейской" и вестибюле-2 "Невского проспекта" (выход на канал Грибоедова). Такую меру пришлось принять из-за увеличенного пассажиропотока.

Напомним, сегодня в Петербурге проходили памятные мероприятия в честь 76-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 21:00 у стен Петропавловской крепости прогремел салют.

Фото: metro.spb.ru