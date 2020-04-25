Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля

Данная мера связано с упавшим пассажиропотоком в подземке.

В Москве с 26 апреля закроют вестибюли еще 13 станций метро в связи с резким падением пассажиропотока из-за введения режима повышенной готовности в городе. Эти станции оказались наименее востребованы пассажирами, отмечают в пресс-службе подземки.

Отмечается, что общее число временно закрытых вестибюлей достигло 33. Закрытие ждет вестибюли станций "Владыкино", "Фонвизинская", "Раменки", "Парк культуры" (Сокольническая линия, выход на Остоженку), "Шипиловская", "Петровский парк", "Волоколамская", "Пражская", "Зябликово", "Шелепиха", "Верхние Лихоборы", "Солнцево" и "Орехово".

Причиной закрытия вестибюлей станций стало резкое падение пассажиропотока до введения режима самоизоляции в городе, местами превышавшее 90%. Кроме того, в метро отметили, что поезда по всем линиям продолжат ходить по графику рабочего дня. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию, отметили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна реакция правительства Москвы на сообщения о "переполненных больницах" в столице, появившиеся в СМИ. Депздрав столицы сообщил о том, что данная информация не соответствует действительности.

Также появилась информация, что в январе 2020 года средняя зарплата по Москве составила 88,9 тысячи рублей. Такие данные приводит Мосгорстат. В ведомстве уточняют, что этот показатель на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.