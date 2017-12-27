Вестибюль "Гостиного двора" закрыли, но станция работает

Из-за бесхозного предмета закрыли наземный вестибюль метро "Гостиный двор". Но сама станция принимает пассажиров.

Пресс-служба метрополитена сообщила. что наземный вестибюль станции метро "Гостиный двор" закрыт на вход и выход. Там нашли подозрительный предмет, который предстоит проверить специалистам.

Пассажирам ЧП доставляет не самые большие неудобства. Из-за проверки не работает только вестибюль. На саму же станцию можно пройти через смежный с ней "Невский проспект".

Ранее сегодня метро "Гражданский проспект" закрыли для пассажиров. Очевидцы сообщили об этом еще в час дня, а пресс-служба метрополитена только в три часа.