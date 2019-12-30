Весь день 12 января в Ленобласти будет идти мокрый снег

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ездить с включенными противотуманными фонарями.

В воскресенье, 12 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в большинстве районов выпадет мокрый снег, на северо-востоке местами ожидается сильный снегопад.

Утром и днем осадки в виде дождя и мокрого снега, в течение дня атмосферное давление будет понижаться. Местами налипание мокрого снега, метель. Умеренный ветер примет юго-западное направление.Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градусов, днем 1-6 градусов выше нуля.

Ночью на дорогах ожидается гололедица.

Ранее мы сообщали, что влияние на погоду в Петербурге будет оказывать гребень антициклона.

Фото: Pixabay