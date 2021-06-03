Сбер в рамках ПМЭФ-2021 провёл сессию о венчурной экономике

Сессия посвящена ускорению цифровизации традиционных сфер экономики в условиях пандемии по коронавирусу.

Сбер в рамках Петербургского международного экономического форума провел сессию "Венчурная экономика развивающихся стран", посвященную ускорению цифровизации традиционных сфер экономики в условиях пандемии по коронавирусу. Модератором дискуссии выступил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Лев Хасис.

Инвестиция в российские высокотехнологические стартапы – это то, что создает будущее страны. Поэтому у нас есть много программ, начиная от школьного и студенческого акселератора. Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

В дискуссии также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов, глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ, Фарис Аль-Мазруи, исполнительный директор "Атлас Эссет Менеджмент", Кирилл Андросов, генеральный партнёр RTP Global, Леонид Богуславский, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Анатолий Браверман и основатель и генеральный партнёр Fort Ross Ventures, Виктор Орловский.

Участники дискуссии пришли к выводу, что COVID-19 существенно ускорил развитие цифровой экономики. Это коснулось не только индустрии, зрелые в области цифровизации, но и тех, которых только ожидает цифровая революция. Однако в пандемии по коронавирусу участники нашли и плюсы – профицит денег на мировых рынках. Это позволяет реализовывать новые бизнес-идеи, а также выводить существующие стартапы на IPO.

В ходе дискуссии также обсуждалось, какие страны могут посоревноваться с США и Китаем по числу единорогов. Кроме того, участники обсудили вопрос приобретения стартапов крупными компаниями. Они рассмотрели все минусы и плюсы с точки зрения бизнес-культуры и конкуренции на примерах рынков разных стран.

Завершил дискуссию Андрей Белоусов, который рассказал о планах России в развитии технологического бизнеса, а также о проектах, которые будут реализованы уже в ближайшие годы.

Видео: Piter.tv