Велосипедист угодил под колеса "Рено" на Комендантском проспекте

Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы рассказали об аварии на севере Петербурга, которая произошла вечером в субботу, 19 сентября. Как рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", авария произошла на Комендантском проспекте.

Отмечается, что автомобиль "Рено" наехал на велосипедиста на пешеходном переходе. Отмечается, что водитель двухколесного транспортного средства отделался "легким испугом", о пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что пострадавшая в ДТП с мусоровозом в Ленобласти скончалась в больнице от полученных травм.

Фото: vk.com/spb_today