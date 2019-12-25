  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Велосипедист угодил под колеса "Рено" на Комендантском проспекте
Сегодня, 22:57
44
mook1

Велосипедист угодил под колеса "Рено" на Комендантском проспекте

0 0

Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы рассказали об аварии на севере Петербурга, которая произошла вечером в субботу, 19 сентября. Как рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", авария произошла на Комендантском проспекте.

Отмечается, что автомобиль "Рено" наехал на велосипедиста на пешеходном переходе. Отмечается, что водитель двухколесного транспортного средства отделался "легким испугом", о пострадавших в результате ДТП не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что пострадавшая в ДТП с мусоровозом в Ленобласти скончалась в больнице от полученных травм. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, комендантский проспект, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии