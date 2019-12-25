У пяти станций метро в Калининском районе начали работу перехватывающие велопарковки

Инициативу исполнили в рамках проекта "Твой бюджет".

У пяти станций метрополитена Калининском районе появились новые перехватывающие велопарковки. Каждая из стоянок может вместить 14 ведосипедов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Объекты установили у станций "Площадь Ленина", "Площадь Мужества", "Политехническая", "Академическая" и "Гражданский проспект"" по предложению жителя района Алексея Гуляева. Заявка петербуржца была реализована в рамках проекта "Твой бюджет" и получила поддержку от вице-губернатора Анатолия Повелия. Также за создание велопарковок выступили городской комблаг и комитет финансов .

Стоянки намеренно разместили на максимально близком расстоянии от подземки для удобства горожан.

Ранее мы сообщили о том, что на Львиный мост вернулись фонари, пострадавшие от вандализма.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)