Велодорожку на проспекте Большевиков достроят к концу осени

Начальная цена контракта составила 35,1 миллиона рублей.

В пятницу, 30 апреля городской центра управления парковками сообщил о старте конкурса на выполнение работ по созданию велодорожек от улицы Дыбенко до Народной улицы и от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы – участок станет второй частью веломаршрута "Проспект Большевиков", обустройство которого запланировали на текущий год.

Начальная цена контракта составила 35,1 миллиона рублей. Претенденты смогут подать заявку на участие в конкурсе до 11 мая. Подрядчик должен построить велосипедные дорожки протяженностью 3,6 километра до начала ноября, работы должны стартовать в мае-июне.

В комитете по транспорту отметили, что велодорожки обособят от проезжей части, благодаря чему транспортные потоки будут разделены, следовательно повысится уровень безопасности горожан.

Общая протяженность веломаршрута "Проспект Большевиков" составит 5,2 километра.

Ранее мы писали, что на проспекте Большевиков оборудуют велодорожку за 15 млн рублей.

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