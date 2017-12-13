Великобритания: При взрыве в Лестере погибли 4 человека

В сети появилось видео с места происшествия и обновленные данные о пострадавших при взрыве.

Накануне вечером, 25 февраля, в британском Лестере прогремел взрыв.

ЧП произошло около 7 часов вечера по местному времени. В трехэтажном доме, где находился магазин и жилые квартиры, прогремел взрыв. После взрыва произошло возгорание. В результате ЧП здание было полностью разрушено. При взрыве погибли 4 человека, еще 4 человека получили различные травмы. Разбор здания продолжается, полиция не исключает, что под завалами могут находится погибшие.

Специалисты выясняют причину взрыва. Версия теракта не рассматривается.

Видео: YouTube