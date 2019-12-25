Вечером в среду на "красной" ветке метро произошел сбой в движении поездов

Вечером в среду, 21 октября, петербуржцы в соцсетях поделились неприятным инцидентом: на загруженной в конце рабочего дня Кировско-Выборгской ветке метро произошел сбой в движении поездов.
Очевидцы отметили, что поезда на станции "Площадь Восстания" приходится ждать по 15 минут. Пассажиры также поделились фотографией с платформы: людей настолько много, что был риск оказаться вытолкнутым на рельсы. "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу метрополитена уточнили, что задержала произошла из-за неисправности дверей. Составу пришлось останавливаться и высаживать пассажиров.
На данный момент движение уже налажено.
Ранее мы писали, что на строительство продолжения "оранжевой" ветки метро выделили ещё 800 млн рублей.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все