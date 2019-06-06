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Вечерний Петербург сковали пробки из-за ПМЭФ

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Карта Петербурга окрасилась в красный цвет.

В четверг, 6 июня, Петербург сковали пробки из-за ПМЭФ. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Автомобилисты жалуются, что стали невольными участниками форума и вынуждены терять драгоценное время, стоя в пробках.

На Арсенальной набережной. Из-за ПМЭФ многие дороги перекрыты, что приводит к заторам

сообщает корреспондент

Напомним, экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 9 июня. В рамках мероприятия выступят президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Китая Си Цзиньпинь. Также участников события ждет насыщенная культурная программа.

Ранее мы сообщали о том, что нужно знать о ПМЭФ-2019.

Видео:Piter.TV

Фото:яндекс.карты

Теги: новости спб, общество, пробки пмэф, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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