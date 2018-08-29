Вечеринка на крыше "В ритме лета" пройдет в Петербурге 24 августа

В программе выступления DJ, концертная программа с участием творческих коллективов, игры, конкурсы и лотерея.

Вечеринка на крыше "В ритме лета" состоится 24 августа в ТРЦ "Охта Молл". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Веселье начнется в 16:00, дискотека продлится до 20:00. В программе выступления DJ, концертная программа с участием творческих коллективов, игры, конкурсы и лотерея, а еще сладкая вата. Организатором мероприятия стал Молодежный совет Красногвардейского района.

Проводим конец лета на крыше, чтобы погрузиться в атмосферу юности, веселья и зарядиться хорошим настроением. Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Вход на праздник бесплатный. Необходима регистрация по ссылке.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского