Вечеринка на крыше "В ритме лета" пройдет в Петербурге 24 августа

Вечеринка на крыше "В ритме лета" состоится 24 августа в ТРЦ "Охта Молл". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Веселье начнется в 16:00, дискотека продлится до 20:00. В программе выступления DJ, концертная программа с участием творческих коллективов, игры, конкурсы и лотерея, а еще сладкая вата. Организатором мероприятия стал Молодежный совет Красногвардейского района.
Проводим конец лета на крыше, чтобы погрузиться в атмосферу юности, веселья и зарядиться хорошим настроением.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Вход на праздник бесплатный. Необходима регистрация по ссылке.
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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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