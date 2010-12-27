Вечеринка Disco Battle

Среди специально приглашённых гостей баттла — Тима Белорусских.

Disco Battle расплавит танцпол клуба А2 мощным битом, модными музыкальными направлениями и энергичными танцами. В "битве" примут участие танцевальные команды "158 crew" из Санкт-Петербурга и "Art of motion crew" из Электростали. Брейк-данс бэнды LilKillaz & Team-A-Team из Дома Брэйк-Данса HUNTERS, город Минск; и Top 9 Crew из Санкт-Петербурга. А также битбокс-исполнители Red Dog из Витебска и Pizzicato. Среди специально приглашённых гостей баттла — Тима Белорусских.

Место: Клуб А2 Green Concert (пр. Медиков, дом 3)

Цена: от 1200 до 3000 рублей

Возрастное ограничение: 16+