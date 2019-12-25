Вечеринка Comedy Club

Юмористический концерт в новом пространстве.

Эксклюзивные вечеринки Comedy Club Санкт-Петербург и Central StandUp переместятся в новое место — Comedy Center Place.

Организаторы обещают зрителям уже полюбившихся ведущих, комедийные дуэты, стендап-комиков и звездных гостей. Насыщенная юмористическая программа вытянет вас из затянувшейся зимней спячки. Первоклассные шутки, виртуозные импровизации, злободневные миниатюры, свежеиспеченные монологи и безбашенные номера прокачают вас и ваше "пасмурное" настроение.

Место: Comedy Center Place (наб. канала Грибоедова, 36)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: vk.com/comedyplaceru