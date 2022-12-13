Эрмитаж установил веб-камеру для доступа к круглосуточному просмотру зала Матисса

Теперь полюбоваться полотнами художника можно на сайте музея.

Эрмитаж установил веб-камеру, которая круглосуточно снимает картины в зале Анри Матисса. Трансляция доступна на сайте музея, сообщила его пресс-служба.

Картины одного из выдающихся творцов XX века и одного из основоположников фовизма теперь можно увидеть онлайн.

В общей сложности в Эрмитаже установлены 4 веб-камеры. Они круглые сутки осуществляют трансляцию Дворцовой площади, Зимнего дворца, Большого двора Зимнего дворца, Зала Рафаэля и Зала Матисса в Главном штабе.

Ранее мы сообщили о том, что более 11 тысяч человек бесплатно посетили Эрмитаж 8 Марта.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа