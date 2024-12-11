В Русском музее представили живопись Юрия Васнецова

Выставка посвящена 125-летию со дня рождения творчества мастера, связанного с русским авангардом.

В среду в корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка работ Юрия Васнецова, сообщает пресс-служба музея. Васнецов широко известен как иллюстратор детских книг и мастер гравюры. Экспозиция представит зрителям менее известные широкой публике живописные работы художника. Выставка посвящена 125-летию со дня рождения творчества мастера, связанного с русским авангардом.

Экспозицию открывают ранние работы Васнецова, созданные в период его учебы в Петрограде. В эти годы художник освоил систему восприятия цвета Михаила Матюшина, что прослеживается в его раннем "Голубом пейзаже" (создавался в 1923-1926 годах). В другом произведении, "Натюрморте с шахматной доской" (1927-1928), Васнецов использовал технику коллажа, что отражает влияние Казимира Малевича, у которого он учился в тот период времени.

В 1931 году Васнецов отправился в Карелию, в поселок Сороки (ныне Беломорск), где создал запоминающийся образ рыбака ("Рыбак с семгой"). В 1932 году Васнецова приняли в аспирантуру Всероссийской Академии художеств, где он работал под руководством Владимира Лебедева. Тема его дипломной работы касалась сюжета о празднике в провинции, но работа осталась незаконченной.

Юрий Васнецов (1900-1973) – живописец, график, театральный художник, иллюстратор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1959), народный художник РСФСР (1973), лауреат Государственной премии СССР (1971), родом из Вятки, дальний родственник известного русского художника Виктора Васнецова.

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Фото: пресс-служба Русского музея