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Неизвестные оторвали голову фигуре орла у парадной на Куйбышева
Сегодня, 8:53
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Неизвестные оторвали голову фигуре орла у парадной на Куйбышева

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Скульптура украшает доходный дом В.А. Буксгевдена, который является объектом культурного наследия КГИОП.

Вечером четверга, 24 сентября, сотрудники УМВД получили информацию о вандализме по адресу: улица Куйбышева, дом №36 (доходный дом В.А. Буксгевдена). Неизвестные оторвали голову одной из скульптур орлов, установленной на входе в парадную. Об этом стало известно Piter.TV. 

Данные удалось получить в результате мониторинга Сети. Указанный объект является объектом культурного наследия КГИОП.

Прибывшие на место оперативники не обнаружили обломков и осколков повреждённой фигуры. Установить, когд именно к парадной наведались вандалы,  не представляется возможным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец рисовал свастику на памятниках "Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

Фото: Citywalls.ru

Теги: вандализм, кгиоп, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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