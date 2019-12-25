Неизвестные оторвали голову фигуре орла у парадной на Куйбышева

Скульптура украшает доходный дом В.А. Буксгевдена, который является объектом культурного наследия КГИОП.

Вечером четверга, 24 сентября, сотрудники УМВД получили информацию о вандализме по адресу: улица Куйбышева, дом №36 (доходный дом В.А. Буксгевдена). Неизвестные оторвали голову одной из скульптур орлов, установленной на входе в парадную. Об этом стало известно Piter.TV.

Данные удалось получить в результате мониторинга Сети. Указанный объект является объектом культурного наследия КГИОП.

Прибывшие на место оперативники не обнаружили обломков и осколков повреждённой фигуры. Установить, когд именно к парадной наведались вандалы, не представляется возможным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец рисовал свастику на памятниках "Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

Фото: Citywalls.ru