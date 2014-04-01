В МВД опубликовали допрос подозреваемых.

Вандалы, разгромившие святой источник в Нижнем Новгороде, задержаны. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Известно, что накануне группа молодых людей сожгли купель преподобного Пафнутия Балахнинского возле села Большое Козино​​, а также разгромили часовню. Один из фигурантов расследования объяснил полицейским во время допроса, что находился под влиянием алкогольного опьянения.

Взяли алкогольные напитки, пошли в лес, после чего пришли в часовню и устроили там пожар. речь задержанного

МВД по нижегородской области опубликовало кадры допроса двоих друзей-подозреваемых. Один из местный жителей заявил оперативникам, что после произошедшего вообще не будет употреблять "ни грамма спиртного". В отношении злоумышленников 18-ти и 19-ти лет возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что преступников из Балахнинского района поймали по горячим следам, так как подозреваемые сняли видео горящего помещения. Ролик сопровождался нецензурными выражениями.

В Петербурге водитель Hyundai Solaris попытался дать взятку сотрудникам ГАИ.

Фото и видео: МВД по Нижегородской области

