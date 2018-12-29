Трамвай №58 не будет ходить по Суздальскому проспекту два дня

29 и 30 января около путей будут рубить деревья.

На севере Петербурге два трамвая изменят свой маршрут, так как у путей будут валить деревья. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

По Суздальскому проспекту, у пятого дома, временно перестанет ездить трамвай №58. Ограничение будет действовать 29 и 30 января с 10:00 до 15:30. Рубить деревья было решено, так как из-за большого мороза и снега они могут обрушиться и повредить контактную сеть.

Трамваи будут ходить от конечной станции "Проспект Культуры" по действующей трассе до Выборгского шоссе, потом по проспекту Энгельса и до станции "Метро Удельная".

Фото: Piter.TV