Спрос на прививку в регионе превысил количество доз вакцины.

Вакцинацию от коронавируса приостановили на выходных в Удмуртии из-за нехватки препарата. Об этом говорится в официальном сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чиновники сообщили, что 26 и 27 июня (на выходных) местные жители не смогут прийти на прививку, так как темпы вакцинации превысили поставки препарата для профилактики ковида.

Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме. сообщение оперштаба по региону

Специалисты уточнили, что записанным на вакцинацию на 26 и 27 июня гражданам сообщают о новом времени записи. За последнюю неделю к медикам в регионе обратились за прививкой свыше 12 тысяч человек. Число записавшихся на портале госуслуг граждан выросло в два раза. Также многие приходят в мобильные пункты и поликлиники без предварительной записи. Каждые сутки прививка ставится около 4-5 тысяч человек.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса.

Фото: Piter.tv