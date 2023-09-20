Вакантность в ключевых петербургских ТЦ снизилась до минимума за последние 15 лет

В целом по городу доля пустующих торговых площадей уменьшилась на 4 процентных пункта по сравнению с декабрем прошлого года и составила 3,1% к середине декабря.

В крупных торговых центрах Петербурга остается незанятыми 1,3% торговых площадей. Этот показатель стал самым низким за последние 15 лет, сообщила пресс-служба консалтинговой фирмы NF Group.

В целом по городу доля пустующих торговых площадей уменьшилась на 4 процентных пункта по сравнению с декабрем прошлого года и составила 3,1% к середине декабря. Однако в течение года минимальная цифра составляла 3%, что произошло в июне из-за закрытия нескольких арендаторов. Показатель в 1,3% в ключевых торговых центрах объясняется открытием "Мегацентра" на местах, ранее занятых IKEA.

Открытие торговых центров в 2025 году было перенесено с 2024 года. Планируется открыть пять новых комплексов общей площадью 136 тысяч квадратных метров. Самый большой из них — торговый центр Hollywood, расположенный у станции метро "Пионерская". Открытие запланировано на первую половину 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что профессии с самым активным ростом зарплат назвали в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)