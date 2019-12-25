Вакансии с зарплатой около 1 млн рублей перечислили в Петербурге

На втором месте находится вакансия старшего научного сотрудника с зарплатой до 800 тыс. рублей до вычета налогов.

В сентябре в Петербурге лидерство среди самых высокооплачиваемых вакансий занимает должность заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. Кандидату обещают до 1 млн рублей на руки. Рейтинг составлен сервисом по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

На втором месте находится вакансия старшего научного сотрудника с зарплатой до 800 тыс. рублей до вычета налогов. Замыкает тройку шиномонтажник, которому предлагают до 650 тыс. рублей на тех же условиях.

В топ самых привлекательных вакансий осени в Северной столице также вошли помощник олигарха (до 600 тыс. на руки), токарь (до 540 тыс. до вычета налогов), инженер по бурению (до 530 тыс. на тех же условиях) и офтальмохирург (от 500 тыс. без учета налогов).

Машинист буровой установки, механик — сервисный инженер, сварщик и автоэлектрик-диагност также могут рассчитывать на зарплату до полумиллиона рублей за месяц работы.