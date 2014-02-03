Петербургским родителям рассказали, куда сводить детей на каникулах

Специально для школьников в городе подготовлено большое количество фестивалей, музейных программ, концертов и спектаклей.

В период с 28 октября по 6 ноября в РФ проходят осенние каникулы. Папам и мамам Северной столицы рассказали, как устроить семейный отдых с детьми, чтобы не заскучать. Список мероприятий приводит телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного и портал "Культура Петербурга".

Специально для школьников в городе подготовлено большое количество фестивалей, музейных программ, концертов и спектаклей. Так, 28 октября в Музее истории фотографии пройдут экскурсии мастер-класс "Прояви себя". В ЦВЗ "Манеж" будут организованы туры для школьников 5-11 классов: ребятам предлагают стать гостями выставки "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век".

Для самых маленьких зрителей будут работать кукольный театр: 28 октября там пройдёт спектакль "Аладдин и волшебная лампа". Кроме того, 29 октября в ТЮЗе им. Брянцева состоится спектакль "Денискины рассказы", а в малом зале театра музыкальной комедии 30 и 31 октября состоятся премьеры спектаклей "Таинственный сад".

Ранее мы сообщили о том, что театр Елены Бережной представит спектакль "Аладдин и Повелитель огня" в "Юбилейном".

Фото: Pxhere