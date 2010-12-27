УФАС приостановило конкурс на закупку интерьеров для вагонов метро Петербурга за 182 млн рублей

Заявитель считает, что некоторые требования в техзадании могут быть незаконными.

Конкурс ГУП "Петербургского метрополитена" на поставку интерьеров для вагонов метро на сумму 182 млн рублей приостановил Санкт-Петербургский УФАС. Такое решение антимонопольное ведомство приняло в связи с жалобой ООО "Моспик", сообщил "Коммерсант".

Дело в том, что заявитель считает, что указанные в техзадании требования могут нарушать закон о госзакупках. По мнению компании, в нем недостаточно прописаны конкретные описания интерьеров, а некоторые объединения товаров в один лот, относящиеся к различным группам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, могут быть недопустимы.

ФАС займется жалобой 20 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд запретил городским властям разрывать контракт с "Метростроем".

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