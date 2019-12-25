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В однокомнатной квартире на Индустриальном проспекте произошёл пожар
Сегодня, 18:25
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kraratau27

В однокомнатной квартире на Индустриальном проспекте произошёл пожар

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Очаг возгорания находился на балконе.

В четверг, 13 мая, в 17:49 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №28 по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Известно, что в жилом доме горит балкон в однокомнатной квартире. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента. 

Пожар был ликвидирован в 18:19. К его ликвидации привлекались 12 человек личного состава, а также 3 единицы техники. 

Ранее мы писали, что в Невском районе загорелось здание автосервиса. 

Фото: Piter.tv 

Теги: индустриальный проспект, квартира, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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