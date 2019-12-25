В однокомнатной квартире на Индустриальном проспекте произошёл пожар

Очаг возгорания находился на балконе.

В четверг, 13 мая, в 17:49 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №28 по Индустриальному проспекту в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что в жилом доме горит балкон в однокомнатной квартире. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Пожар был ликвидирован в 18:19. К его ликвидации привлекались 12 человек личного состава, а также 3 единицы техники.

Ранее мы писали, что в Невском районе загорелось здание автосервиса.

Фото: Piter.tv