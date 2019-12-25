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В Невском районе загорелось здание автосервиса
Сегодня, 18:06
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kraratau27

В Невском районе загорелось здание автосервиса

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Здание горит размером 10 на 20 метров по всей площади.

Вечером 13 мая в Невском районе загорелось здание автосервиса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

В 17:48 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №73 по Дальневосточному проспекту. На место инцидента прибыли 20 человек личного состава и 4 единицы техники. 

Известно, что здание горит размером 10 на 20 метров по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в Зеленогорске сгорел автосервис, его хозяин погиб от инфаркта. 

Фото: Piter.tv

Теги: автосервис, дальневосточный проспект, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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