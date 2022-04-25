В результате происшествия никто не пострадал.

В здании международного аэропорта Владивостока обрушился потолок. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани города. В настоящее время специалисты выясняют причину инцидента, произошедшего на территории местного кафе. По социальным сетях разошелся ролик, снятый очевидцами в авиаузле. На кадрах видно, что крупные элементы конструкций расположились на полу и столах. Автор видео заметила, что потолок рухнул вниз за несколько минут до того, как она вошла в учреждение.

Произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка. Инцидент произошел около 17:15 по местному времени (в 10.15 по времени Москвы), в зоне обрушения пассажиров не было. пресс-служба аэропорта

Инцидент зафиксирован 24 апреля. Он не нарушил работу аэропорта, который продолжил функционировать по привычному графику.

13 рейсов отменили в аэропорту Пулково 22 апреля.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости