В заполненной мусором квартире на Пражской улице найден второй труп

На этот раз там нашли покойную женщину.

В квартире на Пражской улице, полностью заполненной мусором, найден еще один труп. Правоохранители обнаружили тело женщины без видимых признаков насилия. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, от жителя дома во Фрунзенском районе было получено сообщение о неприятном запахе из соседней жилой площади. Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что там проживает пожилая пара. Тем не менее, дверь никто не открыл. Помочь не смогли даже службы МЧС и ЖКХ, поскольку путь им преградили огромные груды мусора до потолка.

Полиции удалось найти дочь владельцев квартиры: последний раз она видела мать 23 августа, а со слепым и парализованным отцом общалась только по телефону. Внезапное исчезновение родителей изначально ее не озадачило.

Ранее мы рассказали о том, что фитнес-клуб на Гашека закрыли после отравления детей хлором в бассейне.

Фото: Piter.TV