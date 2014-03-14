В Ленобласти оштрафованы нарушители противопожарного режима

Сотрудники Эконадзора Ленобласти провели проверку соблюдения правил посещения заказников "Север Мшинского болота" и "Котельский". Пятеро нарушителей были оштрафованы

Сотрудники Эконадзора Ленобласти осуществили проверку соблюдения правил посещения заказников "Север Мшинского болота" и "Котельский". Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, пять человек были оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима.

Кроме этого, на территории Гатчинского лесничества инспекторы провели 18 консультаций. В ходе предыдущего рейда в "Котельском" заказнике были выявлены нарушения режима ООПТ, в результате чего было составлено пять административных протоколов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Крестовском острове вспыхнула двухпалубная яхта.

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленинградской области

