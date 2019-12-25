В воскресенье воздух в Петербурге прогреется до +19 градусов

Атмосферное давление не будет существенно меняться.

В воскресенье, 31 мая, в Петербурге сохранится теплая погода без осадков. Однако небольшая облачность все же будет присутствовать. Об этом сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Сведений о ветре специалисты не предоставили, можно предположить, что сильных порывов не предвидится. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +10 градусов. Днем столбик термометра покажет до +19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что жителей области предупреждают о повышенной пожароопасности.

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