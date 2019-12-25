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В воскресенье в Петербурге потеплеет до +15 градусов
Сегодня, 17:31
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Arinablinova

В воскресенье в Петербурге потеплеет до +15 градусов

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Атмосферное давление этот день практически не изменится.

В воскресенье, 3 мая, в Петербург придет долгожданное потепление. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МЧС РФ по городу и области, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Утром у петербуржцев есть небольшая вероятность стать свидетелями кратковременного дождя. Днем же жителей Северной столицы ждет юг-западный ветер, который к этому времени разгонится до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в этот день поднимется до + 13...+15 градусов , а атмосферное давление практически не изменится. 

Ранее мы писали, что гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: котопрогноз, май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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