В воскресенье в Петербурге потеплеет до +15 градусов

Атмосферное давление этот день практически не изменится.

В воскресенье, 3 мая, в Петербург придет долгожданное потепление. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МЧС РФ по городу и области, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Утром у петербуржцев есть небольшая вероятность стать свидетелями кратковременного дождя. Днем же жителей Северной столицы ждет юг-западный ветер, который к этому времени разгонится до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в этот день поднимется до + 13...+15 градусов , а атмосферное давление практически не изменится.

Ранее мы писали, что гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего.

Фото: Pixabay