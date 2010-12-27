В воскресенье в Петербурге пойдут мокрый снег и дождь

В воскресенье, 8 декабря, в Петербурге снова ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, предупредили в главном управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
Так, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" мокрый снег и дождь накроют город уже ночью и продолжаться днем. Ветер подует юго-западный, западный 7-12 м/с, а ночью и в первой половине дня местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от +1 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.
Ранее на Piter.TV: петербуржцы делятся снимками согретого Гольфстримом города.
Фото: Pixabay
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