В воскресенье в Петербурге пойдут мокрый снег и дождь

При этом снова ожидается плюсовая температура.

В воскресенье, 8 декабря, в Петербурге снова ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, предупредили в главном управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Так, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" мокрый снег и дождь накроют город уже ночью и продолжаться днем. Ветер подует юго-западный, западный 7-12 м/с, а ночью и в первой половине дня местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от +1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы делятся снимками согретого Гольфстримом города.

Фото: Pixabay