В воскресенье в Петербурге будет солнечно и тепло

Температура будет колебаться в промежутке от + 3 до + 5 градусов.

В воскресенье, 15 марта, Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Это явление сегодня подарит городу плюсовую температуру. Об этом рассказал Михаил Леус, главный специалист погодного центра "Фобос", на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик заверил, что сегодня можно будет ждать западный или юго-западный ветер, который разгонится до 10 метров в секунду. Также петербуржцев порадует температура, которая весь день будет колебаться в промежутке от + 3 до + 5 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет падать, но по прежнему будет выше нормы — 762 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что петербуржцы наблюдали в небе Суперлуние.

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