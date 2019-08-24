В воскресенье в Петербург вернется тепло

Выходной порадует горожан хорошей погодой.

В воскресенье, 25 августа, в Петербурге потеплеет, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в выходной в Северной столице будет переменная облачность. Весь день преимущественно без осадков. Утром можно будет наблюдать слабый туман. Ночью подует северо-западный и северный ветер, днем – западный, юго- западный умеренный.

Температура ночью достигнет 14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +22.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что последняя декада августа в Петербурге будет дождливой.

Видео: Piter.TV