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В воскресенье в Ленобласти похолодает
Сегодня, 16:02
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Arinablinova

В воскресенье в Ленобласти похолодает

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Ночью ожидается понижение температуры до - 18 градусов.

В воскресенье, 22 марта, жителей Ленобласти будут ждать заморозки и гололедица. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", регион окажется во власти скандинавского антициклона. Это значит, что на территории Ленобласти будет морозно и практически безоблачно.

Днем температура воздуха будет колебаться  от -1 до +4 градусов, а ночью опустится до -10 градусов. Также синоптики предполагают, что ночью местами возможны заморозки до -18 градусов.

Спасатели предупреждают, что ночной мороз может сохранится и в понедельник. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах из-за перепада температур. 

Ранее мы писали, что Колесов рассказал, когда в Петербурге наступит весна.

Фото: pexels

Теги: котопрогноз, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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