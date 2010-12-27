В выходные в Ленобласти похолодает до минус 18 градусов

В субботу, 28 декабря, стало известно о том, что в воскресенье в Ленобласть придут морозы. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
По данным синоптиков, днем в воскресенье термометры в Ленобласти покажут -5. Однако ночью температура опустится до -18 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться. Ветер будет дуть юго-западный — до 7-12 м/с.
Эксперты отмечают, что 30 декабря ожидается метель.
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Фото:pixabay
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