В выходные на дорогах Петербурга и области произошло более 1000 ДТП

В результате аварий погибли пятеро человек.

В выходные, с 24 по 26 сентября, на дорогах Петербурга и области произошло 1261 дорожно-транспортное происшествие. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Петербурге произошло 993 аварии, в которых пострадали 29 человек, ранены – 42 человека, пятеро из них – дети, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 268 аварий, в которых пострадали 25 человек, ранены – 33 человека, в результате ДТП погибли четверо человек.

Ранее мы писали, что Александр Сергеевич Пушкин сбил 6-классника на Туристской улице.

Фото: Piter.tv