В выборгском парке Монрепо продолжаются "Дачные сезоны”

Как рассказали в парке, цель праздника – возрождение традиции проведения спектаклей под открытым небом. Ведь это было самое популярное развлечение у дачников в начале прошлого века, от сюда и название праздника – "Дачные сезоны".

В прошлую субботу, 6 июля, впервые в парке отгремели "Дачные сезоны" - это и театрализованные экскурсии, спектакли под открытым небом, а также мастер-классы.

Как рассказали в парке, цель праздника – возрождение традиции проведения спектаклей под открытым небом. Ведь это было самое популярное развлечение у дачников в начале прошлого века, от сюда и название праздника – "Дачные сезоны".

"В прошлую субботу прошло три театрализованные экскурсии, в ходе которых прошли викторины. В результате три победителя получили в подарок книгу Николаи "Письма к графам". Отметим, что большой отклик получили у зрителей спектакли, отыграв которые актеры рассказалинам, что публика приняла их лучше, чем в зале", - рассказали в парке.

В парке подчеркнули, что "Дачные сезоны" - это довольно смелый и рискованный опыт, на который трудно было решиться, но, благодаря отзывам посетителей, на следующий год в парке намерены провести новый фестиваль.

Парк ждет в гости всех тех, кто не смог посетить праздник в прошлую субботу. Ознакомиться с программой фестиваляна 13 июня можно по ссылке (https://vk.com/monrepovyborg?w=wall-99022655_5436). Вход на "Дачные сезоны" будет осуществляться по входным билетам в парк. Стоимость участия в интерактивной театрализованной экскурсии – 300 рублей . Театрализованные экскурсии пройдут по предварительной записи в 14.00, 14.15, 14.30. Спешите забронировать билеты (park_monrepo@mail.ru с пометкой "Дачные сезоны"), так как количество мест ограничено.