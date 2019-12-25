В вестибюле "Гостиного двора" произошло возгорание

Переход на станцию "Невский проспект" временно закрыт.

В воскресенье, 22 августа, в вестибюле станции метро "Гостиный двор" загорелся рекламный щит. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в 8:06 рядом с переходом на "Невский проспект". Огонь оперативно потушили. Но вход на станцию метро "Невский проспект" временно закрыт: проводится проветривание помещений.

На данный момент выясняется причина пожара. Началась проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцам показали процесс строительства станции метро "Горный институт".

Фото: Piter.tv