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В вестибюле "Гостиного двора" произошло возгорание
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В вестибюле "Гостиного двора" произошло возгорание

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Переход на станцию "Невский проспект" временно закрыт.

В воскресенье, 22 августа, в вестибюле станции метро "Гостиный двор" загорелся рекламный щит. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Возгорание произошло в 8:06 рядом с переходом на "Невский проспект". Огонь оперативно потушили. Но вход на станцию метро "Невский проспект" временно закрыт: проводится проветривание помещений. 

На данный момент выясняется причина пожара. Началась проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцам показали процесс строительства станции метро "Горный институт". 

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание щита на гостином дворе, горит рекламный щит, метро спб, пожар в петербургской подземке, станция гостиный двор
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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