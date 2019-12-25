В вечной мерзлоте на Северной Земле найдена жидкая вода

Это не вода в привычном понимании слова, а скорее рассол.

Группа ученых из Арктического и антарктического НИИ нашла на Северной Земле участки с жидкой водой. Примечательно, что она была найдена на участках вечной мерзлоты, где экстремально низкие температуры. Об этом сообщают в НИИ.

В рамках исследования ученые бурили ледяные бугры, которые называют блистерами. И оказалось, что жидкость буквально фонтанами била из бугров.

При первом приближении очевидно - обнаруженная жидкость - это не H2O в привычном понимании, речь идет скорее о газированном рассоле. Предполагается, что бугры с жидкостью могли образоваться из-за изменения состава подземных вод, а также при концентрации газа.

Образцы воды и льда направили для исследования. Интерес для ученых предоставляют микроорганизмы, которые обитают в ледяных буграх. Исследователи полагают, что изучив их, ученые поймут, как можно искать жизнь на других планетах, в частности, на Марсе.

Фото: pixabay