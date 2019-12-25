В трех районах Петербурга приведут в порядок дворы

Работы запланированы на это лето.

В ближайшие месяцы дворы Московского, Калининского и Красносельского районов приведут в порядок. ГАТИ одобрила проведение работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

Так, например, по заказу МО "Прометей" до конца лета проведут работы по озеленению и устройству пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием на улице Брянцева, 24. Ремонт ждет внутриквартальные проезды и газоны на Светлановском, 72, корпус 1 и Светлановском, 66. Также асфальт заменят у дома №10 на улице Ольги Форш, дома №1 по Кондратьевскому проспекту и Арсенальной улице и дома №20-20А на Академика Лебедева.

В порядок приведут асфальтобетонное покрытие, дорожки и газоны во дворе №28, корпус 1 - дом №26, корпус 2 на улице Доблести и на Московском проспекте, 195-197.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сквер Цоя благоустроили в срочном порядке к приезду губернатора.

Фото: Piter.TV