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В трех районах Петербурга появятся новые улицы
Сегодня, 11:01
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В трех районах Петербурга появятся новые улицы

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На магистралях появятся тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.

В Петербурге появятся три новые улицы. Проекты планировки одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Три новые улицы планируют открыть в Приморском, Выборгском и Петродворцовом районах. На магистралях появятся тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.

В Петродворцовом районе появится улица протяженностью 442 метра, а в Приморском и Выборгском около километра. Одна из них будет вести от дороги в Каменку до Михайловской дороги. 

Ранее на Piter.tv: на проект развязок Широтной магистрали на Солидарности и Коммуны направят почти 400 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, новые улицы, построят велодорожки, построят тротуары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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