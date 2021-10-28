В хозяйственном магазине Краснодара произошел крупный пожар

Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

В Краснодаре произошел крупный пожар в трехэтажном хозяйственном магазине. Об этом сообщает телеканал "360".

Крупный пожар вспыхнул в магазине на Уральской улице. Ему был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. В пресс-службе регионального главка МЧС России телеканалу рассказали, что информации о погибших и пострадавших нет.

На момент прибытия пожарных горел только первый этаж здания. Позже огнем объяло все остальные этажи.

На месте ЧП работают около 80 человек и 25 единиц специальной техники.

Ранее в Воронеже потушили крупный пожар в промышленной зоне.

Видео: Telegram/Kub Mash